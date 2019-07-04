ИА «Ореанда-Новости» Животных, которых спасли от наводнения в Тулуне сотрудники питомника «К-9», начали возвращать хозяевам. Об этом в беседе с «Интерфакс» рассказал директор питомника.

В первые дни после стихийного бедствия, сотрудники приюта спасли более 100 животных, большая часть из которых кошки и собаки, также есть несколько коров. Зверей снимали с крыш домов, заборов и обломков плывущих по реке зданий.

Тех животных, кому не угрожала опасность, спасатели оставляли на месте, обеспечив их пищей. Часть питомцев была сразу возвращена хозяевам, остальные были перевезены в Иркутск.

Сейчас животных возвращают обратно в Тулун и отдают хозяевам. Однако работы по спасению питомцев продолжаются, кинологи обследуют ещё около 100 км русла реки, чтобы отыскать животных, которых могло унести течением.