ИА «Ореанда-Новости» . Кот стал новым оберегом пожарной части на юге российской столицы. Пушистый талисман был спасён ещё в детстве сотрудниками части во время возгорания в многоквартирном жилом доме. Как сообщает «РИА Новости», в настоящее время кот, которого пожарные назвали Тушилой, живёт в пожарной части и провожает спасателей во время выездов.

Руководитель части Южного округа рассказал, что котёнок был найден в подъезде горящего дома. Животное получило сильное отравление угарным газом, однако с помощью кислородного ингалятора пожарные сумели спасти коту жизнь. После инцидента котёнок пробыл на лечении в ветеринарной клинике ещё целый месяц, после чего пожарные приютили животное у себя.

Пресс-служба московского МЧС рассказала, чтоСейчас пушистый помощник является полноправным членом бригады и талисманом пожарной части.