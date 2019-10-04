ИА «Ореанда-Новости». Совет при президенте по правам человека попросил генпрокурора Юрия Чайку провести проверку четырёх уголовных дел по врачебным ошибкам, пишет «Интерфакс».



СПЧ просит проверить обоснованность привлечения фигурантов этих дел к уголовной ответственности.



В СПЧ отметили, что случаи, описанные в уголовных делах, медицинское сообщество оценивает, как врачебные ошибки и настаивает на невиновности врачей.



В частности, речь идёт о психиатре, пациент которого убил человека и был сам убит при задержании. В итоге врача осудили по статье о халатности.