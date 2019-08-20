ИА «Ореанда-Новости». Совет по правам человека при президенте России обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить применение силы к участникам митингов в столице, пишет «Интерфакс».



В СПЧ заявили, что правоохранители допустили существенные нарушения прав граждан. Кроме того, в Совете увидели незаконное применение силы к участникам митингов. Плюс ко всему это коснулось не только протестующих, но и тех, кто просто оказался рядом. Один из примеров — использование 27 июля специальной палки к людям, которые сидели на лавочке рядом с Центральным детским магазином.



В заявлении СПЧ сказано, что правоохранители могут применять силу только тогда, когда это разрешено законом, но никак не могут опираться на «усмотрение конкретного сотрудника или его начальника».