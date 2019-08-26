ИА «Ореанда-Новости». Совет по правам человека при президенте обратился к руководителю ГУ МВД по Москве в связи с сообщениями о нападениях на бездомных, пишет «МК».

Ранее благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» заявила, что люди в форме казаков распыляли газовые баллончики в лица бездомных, которые были рядом с офисом организации в центре столицы.

В СПЧ назвали этот инцидент «вопиющим», попросив московскую полицию провести проверку.