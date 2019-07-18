ИА «Ореанда-Новости». Совет по правам человека призвал Мосгоризбирком зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, у которых есть необходимое число подписей, пишет «Интерфакс».



Тем самым в СПЧ призвали Мосгоризбирком не игнорировать волю избирателей, так как именно им принадлежит решающее слово при выборах в Мосгордуму.



В СПЧ отметили, что недопуск ряда претендентов может быть расценено как игнорирование воли тысяч людей. В заявлении СПЧ также сказано, что это может стать предметом рассмотрения в Конституционном суде страны.