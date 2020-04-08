08.04.2020, 19:05
Специалист допустил в России двузначное падение экономики
ИА «Ореанда-Новости». Падение ВВП РФ по итогам текущего года в связи с коронавирусом и низкой стоимости сырья может оказаться двузначным и превысить десять процентов. Такое высказывание сделал бизнесмен Борис Титов, заявлено в публикации РБК.
По словам бизнесмена, по итогам марта нынешнего года сокращение ВВП станет двузначным.
По его словам, в дальнейшим все будет зависеть от того, какими окажутся результаты переговоров по сокращению добычи сырья, которые должны пройти девятого апреля, а также от того, насколько длителен будет карантин.
По словам бизнесмена, по итогам марта нынешнего года сокращение ВВП станет двузначным.
По его словам, в дальнейшим все будет зависеть от того, какими окажутся результаты переговоров по сокращению добычи сырья, которые должны пройти девятого апреля, а также от того, насколько длителен будет карантин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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