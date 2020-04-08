, заявлено в публикации РБК.По словам бизнесмена, по итогам марта нынешнего года сокращение ВВП станет двузначным.По его словам, в дальнейшим все будет зависеть от того, какими окажутся результаты переговоров по сокращению добычи сырья, которые должны пройти девятого апреля, а также от того, насколько длителен будет карантин.