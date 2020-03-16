. Слова эксперта приводит "Московский комсомолец".Им было сказано, что скоропостижная смерть является достаточно распространенным явлением. Он также заявил, что, исходя из своего опыта, может сделать вывод, что за каждым таким случаем лежит болезнь, которая протекает скрытно. Эксперт отметил, чтоТакже врачом было указано на существование временных интервалов, когда внезапных смертей происходит больше. По сезонам это ранняя весна или поздняя осень. По дням недели внезапных смертей происходит больше в понедельник.