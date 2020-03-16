16.03.2020, 09:17
Специалист из России дал объяснение внезапным смертям Децла, Чаплина и Доренко
ИА «Ореанда-Новости». Эксперт Лев Кактурский заявил, что смерти протоиерея Всеволода Чаплина, журналиста Сергея Доренко и музыканта Кирилла Толмацкого (Децла) имеют отношение к сердечным заболеваниям, протекающим скрытно. Слова эксперта приводит "Московский комсомолец".
Им было сказано, что скоропостижная смерть является достаточно распространенным явлением. Он также заявил, что, исходя из своего опыта, может сделать вывод, что за каждым таким случаем лежит болезнь, которая протекает скрытно. Эксперт отметил, что преимущественно причиной смерти является наследственное или приобретённое поражение сердца.
Также врачом было указано на существование временных интервалов, когда внезапных смертей происходит больше. По сезонам это ранняя весна или поздняя осень. По дням недели внезапных смертей происходит больше в понедельник.
Им было сказано, что скоропостижная смерть является достаточно распространенным явлением. Он также заявил, что, исходя из своего опыта, может сделать вывод, что за каждым таким случаем лежит болезнь, которая протекает скрытно. Эксперт отметил, что преимущественно причиной смерти является наследственное или приобретённое поражение сердца.
Также врачом было указано на существование временных интервалов, когда внезапных смертей происходит больше. По сезонам это ранняя весна или поздняя осень. По дням недели внезапных смертей происходит больше в понедельник.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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