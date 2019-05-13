ИА «Ореанда-Новости» Главный редактор специализированного журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что, по его мнению, обнаруженные на территории США системы противовоздушной обороны С-300 российского производства могли там оказаться при посредстве Украины.

Эксперт указал на то, что в ходе реализации секретной программы сотрудничества между министерством обороны Украины и Пентагоном при президенте Порошенко Киев предоставил доступ американским военным к образцам советской военной техники, в которым относится и система С-300. По словам Коротченко, украинские военные могли поставлять С-300 в рамках выполнения условий соответствующего соглашения.

В то же время данное вооружение было разработано ещё в 1980-х годах, поэтому едва ли доступ к ним даст возможность получить ценные сведения о современном российском оружии.

Ранее в Интернете была опубликована фотография военной техники с американского полигона. Было высказано мнение, что на снимках запечатлены некоторые части зенитной ракетной системы С-300ПТ, однако неизвестно, являются ли данные элементы российского комплекса подлинными.