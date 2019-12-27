27.12.2019, 08:35
Специалист рассказал, какую дозу радиации получают космонавты
ИА «Ореанда-Новости». Вячеславом Шуршаков, работающим в РАН, заявлено, что за год пребывания на Международной космической станции космонавт получает дозу радиации, которая аналогична той, которую получил человек, ликвидировавший аварию на атомной электростанции.
Российский учёный сказал, что дозу 1 миллизиверт в год получает человек на Земле. По его словам, космонавт, который находится на МКС, получает дозу 220 миллизивертов.
Он также отметил, что у тех, кто работает на АЭС, по нормативам доза составляет 20 миллизивертов в год. У тех, кто осуществлял работы по ликвидации аварий на АЭС, - 200 миллизивертов. Шуршаков утверждает, что пробывший год на МКС человек получает дозу, как ликвидатор.
По словам специалиста, когда происходят сильнейшие вспышки на Солнце, которые случаются с периодичность раз в 11 лет, в 10 раз увеличивается доза радиации на МКС. Он заявляет, что подобное явление длится до полтора суток.
Специалист отмечает, что космонавты, находящиеся на орбите МКС, от радиации защищены магнитным полем нашей планеты, поэтому, когда случается сильнейшая солнечная вспышка, вопрос об экстренной посадке не ставится.
Российский учёный сказал, что дозу 1 миллизиверт в год получает человек на Земле. По его словам, космонавт, который находится на МКС, получает дозу 220 миллизивертов.
Он также отметил, что у тех, кто работает на АЭС, по нормативам доза составляет 20 миллизивертов в год. У тех, кто осуществлял работы по ликвидации аварий на АЭС, - 200 миллизивертов. Шуршаков утверждает, что пробывший год на МКС человек получает дозу, как ликвидатор.
По словам специалиста, когда происходят сильнейшие вспышки на Солнце, которые случаются с периодичность раз в 11 лет, в 10 раз увеличивается доза радиации на МКС. Он заявляет, что подобное явление длится до полтора суток.
Специалист отмечает, что космонавты, находящиеся на орбите МКС, от радиации защищены магнитным полем нашей планеты, поэтому, когда случается сильнейшая солнечная вспышка, вопрос об экстренной посадке не ставится.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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