29.11.2019, 11:37
Специалист рассказал о том, что необходимо сделать, чтобы избежать вывода денег через мобильные приложения
ИА «Ореанда-Новости». В интервью РИА Новости представителем компании Avast Алексеем Фёдоровым было рассказано о необходимости установки на телефон антивируса. Также он советует быть бдительным и не переходить по ссылкам, которые кажутся подозрительными. По его словам, таким образом можно избежать того, что в смартфоне может оказаться способный вывести деньги через банковские мобильные приложения троян.
Недавно в Group-IB заявили, что хакеры в последнее время стали применять новые вирусы для Android. Эти вирусы могут выводить средства через мобильное приложение самостоятельно.
Эксперт заявил о необходимости установки антивирусного ПО на все устройства. По его словам, данное ПО выполняет функции защитной сети. По его словам, оно оберегает онлайн-пользователей.
Недавно в Group-IB заявили, что хакеры в последнее время стали применять новые вирусы для Android. Эти вирусы могут выводить средства через мобильное приложение самостоятельно.
Эксперт заявил о необходимости установки антивирусного ПО на все устройства. По его словам, данное ПО выполняет функции защитной сети. По его словам, оно оберегает онлайн-пользователей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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