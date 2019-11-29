. Также он советует быть бдительным и не переходить по ссылкам, которые кажутся подозрительными. По его словам, таким образом можно избежать того, что в смартфоне может оказаться способный вывести деньги через банковские мобильные приложения троян.Недавно в Group-IB заявили, что хакеры в последнее время стали применять новые вирусы для Android. Эти вирусы могут выводить средства через мобильное приложение самостоятельно.Эксперт заявил о необходимости установки антивирусного ПО на все устройства. По его словам, данное ПО выполняет функции защитной сети. По его словам, оно оберегает онлайн-пользователей.