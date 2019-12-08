ИА «Ореанда-Новости». Доктор медицинских наук Кирилл Прощаев, возглавляющий Научно-исследовательский медицинский центр "Геронтолия", поделился своими знаниями, касающимися подготовки к старости. 

Специалистом отмечено, что для человека в возрасте основными правилами должны быть регулярные осмотры у врачей, сбалансированная физическая нагрузка и правильное питание. По его словам, в меню человека в возрасте обязательно должны присутствовать свежие фрукты и овощи. 

Прощаев также заявил, что в первую очередь нужно озаботиться своим здоровьем, которое является основой нашей функциональности. 

Недавно представителями Стэнфордского университета было заявлено о нескольких этапах старения. Они выяснили, что  в белках плазмы крови изменения происходят в 34, 60 и 78 лет.