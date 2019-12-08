Специалистом отмечено, что для человека в возрасте основными правилами должны быть регулярные осмотры у врачей, сбалансированная физическая нагрузка и правильное питание. По его словам, в меню человека в возрасте обязательно должны присутствовать свежие фрукты и овощи.Прощаев также заявил, что в первую очередь нужно озаботиться своим здоровьем, которое является основой нашей функциональности.Недавно представителями Стэнфордского университета было заявлено о нескольких этапах старения. Они выяснили, что в белках плазмы крови изменения происходят в 34, 60 и 78 лет.