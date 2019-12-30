30.12.2019, 08:33
Специалист рассказал о важности создания во Владивостоке авиахаба
ИА «Ореанда-Новости». Александр Абрамов, работающий директором Дальневосточного центра экономики развития и интеграции России в АТР, рассказал РИА Новости о том, что проблему транспортной доступности региона возможно решить, если воздушные судна из Москвы, направляющиеся в Азию, будут приземляться для дозаправки во Владивостоке.
Недавно в "Известиях" появился материал о том, что несколько российских министертв в сотрудничестве с Росавиацией, госкорпорацией "Ростех", банками ВТБ и Сбербанком работают над рассмотрением вопроса о том, чтобы создать или развивать на Дальнем Востоке авиакомпании. В материале заявлено, что этим вариантом начали заниматься по поручения Дмитрия Медведева, стоящего во главе российского правительства.
Абрамов заявил, что имеющуюся проблему транспортной доступности необходимо решать. По его словам, раньше на Дальнем Востоке уже работала авиакомпания, решавшая эти проблемы - "Владивосток Авиа", но её уже нет.
Эксперт считает, что для решения проблемы транспортной доступности необходимо воспользоваться американским опытом. Он заявляет, что трансконтинентальные рейсы из США в Европу садятся в аэропорту Анкориджа на Аляске для того, чтобы дозаправиться. По его словам, то же можно сделать в России. Все рейсы, который направляются в Юго-Восточную Азию, могли бы садиться во Владивостоке, и тогда бы в этом городе был бы крупный хаб, а вопрос о том, как связать европейскую часть России с Дальним Востоком был бы решён.
Недавно в "Известиях" появился материал о том, что несколько российских министертв в сотрудничестве с Росавиацией, госкорпорацией "Ростех", банками ВТБ и Сбербанком работают над рассмотрением вопроса о том, чтобы создать или развивать на Дальнем Востоке авиакомпании. В материале заявлено, что этим вариантом начали заниматься по поручения Дмитрия Медведева, стоящего во главе российского правительства.
Абрамов заявил, что имеющуюся проблему транспортной доступности необходимо решать. По его словам, раньше на Дальнем Востоке уже работала авиакомпания, решавшая эти проблемы - "Владивосток Авиа", но её уже нет.
Эксперт считает, что для решения проблемы транспортной доступности необходимо воспользоваться американским опытом. Он заявляет, что трансконтинентальные рейсы из США в Европу садятся в аэропорту Анкориджа на Аляске для того, чтобы дозаправиться. По его словам, то же можно сделать в России. Все рейсы, который направляются в Юго-Восточную Азию, могли бы садиться во Владивостоке, и тогда бы в этом городе был бы крупный хаб, а вопрос о том, как связать европейскую часть России с Дальним Востоком был бы решён.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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