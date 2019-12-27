27.12.2019, 12:11
Специалист рассказала о том, какие ошибки совершают люди, когда чистят зубы
ИА «Ореанда-Новости». Стоматологом из Австралии Элизабет Милфорд было рассказано о том, какие совершаются людьми ошибки во время чистки зубов.
По словам Милфорд, многие люди сразу же после того, как почистят зубы, полощут рот. По её словам, из-за этого происходит существенное снижение укрепляющего эффекта зубной пасты.
Специалист заявила также о нежелательности чистки зубов после того, как человек употребил напитки и кислую пищу, так как это способно привести к повреждению зубов.
Также эксперт сказала о том, что многие люди слишком усердно или слишком быстро чистят зубы. Она дала совет тратить на чистку зубов около 2 минут и при чистке зубов стараться на нажимать слишком сильно на щетку.
Стоматолог также посоветовала пользоваться мягкой зубной щеткой и после того, как ворсинки начнут "пушиться", тут же её менять.
По словам Милфорд, многие люди сразу же после того, как почистят зубы, полощут рот. По её словам, из-за этого происходит существенное снижение укрепляющего эффекта зубной пасты.
Специалист заявила также о нежелательности чистки зубов после того, как человек употребил напитки и кислую пищу, так как это способно привести к повреждению зубов.
Также эксперт сказала о том, что многие люди слишком усердно или слишком быстро чистят зубы. Она дала совет тратить на чистку зубов около 2 минут и при чистке зубов стараться на нажимать слишком сильно на щетку.
Стоматолог также посоветовала пользоваться мягкой зубной щеткой и после того, как ворсинки начнут "пушиться", тут же её менять.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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