Стоматологом из Австралии Элизабет Милфорд было рассказано о том, какие совершаются людьми ошибки во время чистки зубов.Специалист заявила также о нежелательности чистки зубов после того, как человек употребил напитки и кислую пищу, так как это способно привести к повреждению зубов.Стоматолог также посоветовала пользоваться мягкой зубной щеткой и после того, как ворсинки начнут "пушиться", тут же её менять.