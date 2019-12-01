Ранее главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной было сказано, что в декабре состоится разговор о том, целесообразно ли снижение ключевой ставки. В нынешнем году ставка снижалась уже четыре раза. В совокупности она уже была снижена на 1,25 процентного пункта.Минко сказал, что в декабре ставка ЦБ будет снижена на 50 базисных пунктов.