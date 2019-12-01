01.12.2019, 09:14
Специалист Сбербанка высказался о том, что ЦБ может снизить ключевую ставку в декабре
ИА «Ореанда-Новости» Специалист Сбербанка Николай Минко заявил РИА Новости, что 13 декабря на заседании совета директоров Банк России снизит на 0,5 процентного пункта ключевую ставку - до 6 процентов годовых. По словам эксперта, это будет сделано, потому что сейчас прослеживаются слабый потребительский фон и низкая инфляция.
Ранее главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной было сказано, что в декабре состоится разговор о том, целесообразно ли снижение ключевой ставки. В нынешнем году ставка снижалась уже четыре раза. В совокупности она уже была снижена на 1,25 процентного пункта.
Минко сказал, что в декабре ставка ЦБ будет снижена на 50 базисных пунктов.
Ранее главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной было сказано, что в декабре состоится разговор о том, целесообразно ли снижение ключевой ставки. В нынешнем году ставка снижалась уже четыре раза. В совокупности она уже была снижена на 1,25 процентного пункта.
Минко сказал, что в декабре ставка ЦБ будет снижена на 50 базисных пунктов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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