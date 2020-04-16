По словам эксперта, данный подход поспособствует тому, что почва станет более рыхлой перед сезоном. Также при таком подходе не повреждаются питательные каналы перед зимними месяцами.Воронова заявила, что россияне, как правило, занимаются перекапыванием огорода два раза в год: ранней весной и осенью. По мнению многих российских дачников, если перекапывать огород дважды в год, почва насыщается воздухом и становится более рыхлой.Однако, отмечает специалист, существует иная точка зрения, что осуществлять вскапывание не нужно. Те, кто придерживаются этой точки зрения, считают, что сохранить рыхлость можно, применив перегной, сорняки можно уничтожить плоскорезом, а микрофлора почвы сама сумеет справиться с вредителями.. По её словам, с помощью микоризы растения питаются. При перекопке земли рубится эта микориза.Воронова заявляет, что перекапывать огород необходимо весной, поскольку в это время микориза восстанавливается очень быстро.