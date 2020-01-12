12.01.2020, 08:11
Специалистами была названа причина, по которой в РФ происходит резкое потепление климата
ИА «Ореанда-Новости». Учёный Андрей Киселёв рассказал журналисту "Российской газеты", почему в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете, в РФ происходит потепление климата.
По словам Киселева, Россия находится в единственном поясе, где площадь суши намного больше площади водной поверхности. По его словам, океан, являющийся громадным аккумулятором тепла, способен нивелировать влияние изменяющихся условий.
Учёный заявил, что суша обладает другой теплоемкостью. Помимо этого, по словам специалиста, рельеф местности также оказывает влияние на данный процесс.
Учёным сказано, что всплески теплой и холодной погоды в РФ могут стать более резкими. При этом он отмечает, что практически невозможно дать прогноз относительно того, что будет в этом году происходить с климатом.
По словам Киселева, Россия находится в единственном поясе, где площадь суши намного больше площади водной поверхности. По его словам, океан, являющийся громадным аккумулятором тепла, способен нивелировать влияние изменяющихся условий.
Учёный заявил, что суша обладает другой теплоемкостью. Помимо этого, по словам специалиста, рельеф местности также оказывает влияние на данный процесс.
Учёным сказано, что всплески теплой и холодной погоды в РФ могут стать более резкими. При этом он отмечает, что практически невозможно дать прогноз относительно того, что будет в этом году происходить с климатом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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