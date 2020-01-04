ИА «Ореанда-Новости». Во ВНИИ труда поделились информацией о том, в каких профессиях в ближайшее время роботы смогут заменить человека. Об этом говорится в материале «Российской газеты».

Эксперты считают, что сначала роботизация коснётся сфер, где люди выполняют «стандартизированные» услуги. Это касается агентств по туризму, банковской сферы, страховых компаний. Роботы заменят тех, кто оформляет документы и продаёт услуги.

Уже сегодня существует возможность открыть счёт в банке, оформить страховку или приобрести билет на самолёт.

Роботизация способна лишить работы и тех, кто занимается обработкой и вводом информации: помощников, администраторов. Технологии позволяют намного быстрее работать с большими объёмами данных.

Лишиться работы могут и сотрудники, которые занимаются контролем и верификацией. Автоматизированные системы все чаще выполняют функции охранников, контроллеров, кассиров и продавцов.