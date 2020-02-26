ИА «Ореанда-Новости» . По предварительной оценке экспертов из Минприроды Ростовской области, сотни мёртвых окуней и пелегасов, которых нашли на берегу реки Дон, были выброшены неизвестными браконьерами с борта судна. Специалисты не обнаружили в воде у Ростова опасных бактерий, паразитов или токсинов.

Напомним, что фотографии с берегом Дона, заполненным огромным количеством мёртвой рыбы, появились в интернете на прошлой неделе. Анализ водоёма и рыбы показал нормальные гидрохимические показатели и концентрацию токсинов, металлов, мышьяка и нефти в реке. Ни один из показателей не превысил допустимого уровня, значит, загрязнение водоёма не могло стать причиной гибели его обитателей.

Специалисты также отметили, что естественный процесс разложения такого количества рыбы негативно сказался на качестве воды: степень органического загрязнения реки стала в 3 раза хуже нормы.