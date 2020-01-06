06.01.2020, 14:03
Специалисты рассказали, кто по территории РФ чаще всего путешествует
ИА «Ореанда-Новости». Самостоятельные путешественники, которые были опрошены туристическим сервисом, поделились информацией о том, насколько часто они отправляются в поездки по РФ. О том, кто чаще совершает путешествия по РФ, заявлено в публикации Biletix.
Экспертами компании было проведено исследование, в котором приняли участие около 1400 россиян. Специалисты выяснили, что в период новогодних праздников в поездки по территории РФ чаще отправляются пассажиры 60 лет и старше. Таковых оказалось 57 процентов.
Среди отвечавших на вопросы в возрасте от 20 до 50 лет путешествия по территории РФ предпочли 53 процента.
51 процента достигает у туристов с детьми доля бронирований авиабилетов по направлениям внутри РФ.
Москва, Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Великий Устюг являются в новогодние праздники самыми востребованными для отдыха направлениями.
Экспертами компании было проведено исследование, в котором приняли участие около 1400 россиян. Специалисты выяснили, что в период новогодних праздников в поездки по территории РФ чаще отправляются пассажиры 60 лет и старше. Таковых оказалось 57 процентов.
Среди отвечавших на вопросы в возрасте от 20 до 50 лет путешествия по территории РФ предпочли 53 процента.
51 процента достигает у туристов с детьми доля бронирований авиабилетов по направлениям внутри РФ.
Москва, Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Великий Устюг являются в новогодние праздники самыми востребованными для отдыха направлениями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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