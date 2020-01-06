ИА «Ореанда-Новости». Самостоятельные путешественники, которые были опрошены туристическим сервисом, поделились информацией о том, насколько часто они отправляются в поездки по РФ. О том, кто чаще совершает путешествия по РФ, заявлено в публикации Biletix. 

Экспертами компании было проведено исследование, в котором приняли участие около 1400 россиян. Специалисты выяснили, что в период новогодних праздников в поездки по территории РФ чаще отправляются пассажиры 60 лет и старше. Таковых оказалось 57 процентов. 

Среди отвечавших на вопросы в возрасте от 20 до 50 лет путешествия по территории РФ предпочли 53 процента. 

51 процента достигает у туристов с детьми доля бронирований авиабилетов по направлениям внутри РФ. 

Москва, Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Великий Устюг являются в новогодние праздники самыми востребованными для отдыха направлениями. 