О том, кто чаще совершает путешествия по РФ, заявлено в публикации Biletix.Экспертами компании было проведено исследование, в котором приняли участие около 1400 россиян. Специалисты выяснили, что в период новогодних праздников в поездки по территории РФ чаще отправляются пассажиры 60 лет и старше. Таковых оказалось 57 процентов.51 процента достигает у туристов с детьми доля бронирований авиабилетов по направлениям внутри РФ.Москва, Сочи, Казань, Санкт-Петербург, Великий Устюг являются в новогодние праздники самыми востребованными для отдыха направлениями.