11.12.2019, 12:41
Специалисты рассказали об уровне закредитованности жителей РФ
ИА «Ореанда-Новости». Проанализировавшими информацию от Росстата и Банка России экспертами проекта ОНФ "За права заёмщиков" была дана оценка уровню закредитованности отечественных домохозяйств. Об этом заявлено пресс-службой движения.
По данным за третий квартал нынешнего года, порядка 17 триллионов рублей составила по банковским кредитам задолженность жителей России. Она увеличилась на 13 процентов с начала 2019 года. В сообщении отмечено, что на 17 процентов выросла задолженность за последние 12 месяцев, если сравнивать с первым октябрём прошлого года.
Заявлено, что 30 процентов составил уровень закредитованности в России, что данные по прошлому году превышает на 5 процентов. Отмечается, что около 757 миллиардов рублей составляет общий уровень просрочки по платежам. При этом, на 7 процентов, если сравнивать с октябрём прошлого года, сократился объём просроченной задолженности.
По данным за третий квартал нынешнего года, порядка 17 триллионов рублей составила по банковским кредитам задолженность жителей России. Она увеличилась на 13 процентов с начала 2019 года. В сообщении отмечено, что на 17 процентов выросла задолженность за последние 12 месяцев, если сравнивать с первым октябрём прошлого года.
Заявлено, что 30 процентов составил уровень закредитованности в России, что данные по прошлому году превышает на 5 процентов. Отмечается, что около 757 миллиардов рублей составляет общий уровень просрочки по платежам. При этом, на 7 процентов, если сравнивать с октябрём прошлого года, сократился объём просроченной задолженности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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