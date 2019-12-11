ИА «Ореанда-Новости»Проанализировавшими информацию от Росстата и Банка России экспертами проекта ОНФ "За права заёмщиков" была дана оценка уровню закредитованности отечественных домохозяйств. Об этом заявлено пресс-службой движения. 

По данным за третий квартал нынешнего года, порядка 17 триллионов рублей составила по банковским кредитам задолженность жителей России. Она увеличилась на 13 процентов с начала 2019 года. В сообщении отмечено, что на 17 процентов выросла задолженность за последние 12 месяцев, если сравнивать с первым октябрём прошлого года. 

Заявлено, что 30 процентов составил уровень закредитованности в России, что данные по прошлому году превышает на 5 процентов. Отмечается, что около 757 миллиардов рублей составляет общий уровень просрочки по платежам. При этом, на 7 процентов, если сравнивать с октябрём прошлого года, сократился объём просроченной задолженности.