Это привело к тому, что выросла стоимость ржаной муки. Сегодня она дороже пшеничной. О ситуации с урожаем ржи рассказал эксперт, которого опросило агентство РИА Новости.1,429 миллиона тонн в прошлом году составил валовый сбор ржи. Такие цифры проводит Росстат. В конце 2019 года Центром агроаналитики Минсельхоза РФ было заявлено, что собран самый минимальный урожай за последние 50 лет.Специалист заявил, что снижение посевных площадей связано с тем, что уменьшается внутренний спрос.По словам эксперта, рожь за посевные площади проиграла конкуренцию пшенице.