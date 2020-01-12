12.01.2020, 10:00
Специалист рассказал, почему урожай ржи был низким
ИА «Ореанда-Новости». Из-за сокращения посевных площадей и неблагоприятных погодных условий в РФ в прошлом году собрали минимальный урожай ржи за последний пятьдесят лет. Это привело к тому, что выросла стоимость ржаной муки. Сегодня она дороже пшеничной. О ситуации с урожаем ржи рассказал эксперт, которого опросило агентство РИА Новости.
1,429 миллиона тонн в прошлом году составил валовый сбор ржи. Такие цифры проводит Росстат. В конце 2019 года Центром агроаналитики Минсельхоза РФ было заявлено, что собран самый минимальный урожай за последние 50 лет.
Эксперт Рудольф Булавин считает, что урожай ржи стал минимальным, потому что происходит падение посевных площадей и снижается из-за плохих погодных условий урожайность - до 17,3 центнера с гектара.
Специалист заявил, что снижение посевных площадей связано с тем, что уменьшается внутренний спрос. Рост в России производства зерновых с начала XXI века обеспечивался экспортным спросом. По словам эксперта, рожь за посевные площади проиграла конкуренцию пшенице.
1,429 миллиона тонн в прошлом году составил валовый сбор ржи. Такие цифры проводит Росстат. В конце 2019 года Центром агроаналитики Минсельхоза РФ было заявлено, что собран самый минимальный урожай за последние 50 лет.
Эксперт Рудольф Булавин считает, что урожай ржи стал минимальным, потому что происходит падение посевных площадей и снижается из-за плохих погодных условий урожайность - до 17,3 центнера с гектара.
Специалист заявил, что снижение посевных площадей связано с тем, что уменьшается внутренний спрос. Рост в России производства зерновых с начала XXI века обеспечивался экспортным спросом. По словам эксперта, рожь за посевные площади проиграла конкуренцию пшенице.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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