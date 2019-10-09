Об этом свидетельствуют данные так называемого сводного опережающего индекса.

Экономические показатели демонстрируют спад, заключили эксперты. По информации, предоставленной сотрудниками организации экономического сотрудничества и развития (или ОЭСР), индикатор сводного опережающего индекса свидетельствует о ранних сигналах либо роста, либо спада в экономике. В данном случае аналитики отметили, что уровень экономической активности в стране в августе текущего года составил 99,3 пункта. Отметим, что месяцем ранее этот показатель равнялся 99,5 пунктам. Этот коэффициент, по мнению экспертов, может являться прогнозом развития экономики в государстве на короткий период времени.

Мнение специалистов из организации экономического сотрудничества и развития поддержано заявлением министра экономического развития Российской Федерации Максимом Орешкиным, озвученным во время проведения заседания Валдайского клуба. Чиновник заявил, что индекс PMI резко снизился, что привело к определённому уровню тревожности среди аналитиков в отечественной экономике. Однако, Максим Орешкин отметил, что в первую очередь стоит обратить внимание на динамичность составляющих этого индекса.

Также отметим, что эксперты из Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» считают, что государству необходимо принять более активные решения в сфере бюджетно-налоговой политики. Таким образом, можно вывести российскую экономику из стадии стагнации, заключили специалисты. Аналитики НИУ ВШЭ также отметили спад в экономических показателях.