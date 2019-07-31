ИА "Ореанда-Новости" Культовая музыкальная рок-группа «Сплин», ведущая своё происхождение из города Санкт-Петербурга, выступит с собственным концертом на Дворцовой площади. Вход на мероприятие будет бесплатным.

Концерт группы «Сплин» состоится в рамках проведения проекта социально-благотворительной направленности под названием «Будь с Городом!». Выступление состоится в последний день лета – 31 августа. Музыкальный коллектив станет хедлайнером концерта. Музыкальное действо стартует в восемь вечера. Кроме новых композиций фронтмен группы Александр Васильев порадует своих поклонников и старыми, проверенными временем, композициями. Гости мероприятия услышат «Выхода нет», «Орбит без сахара», «Моё сердце» и другие хиты группы. Таким образом, Александр Васильев и сотоварищи подготовили для этого концерта «специальную» программу. Точное время выступления петербургских рокеров в настоящий момент уточняется организаторами концерта. Кроме «Сплина» на центральной Дворцовой площади города Санкт-Петербурга выступят такие коллективы как «Маркшейдер Кунст» и «Пролетарское Танго».

В рамках проведения социально-благотворительного проекта «Будь с Городом!» жителей и гостей города Санкт-Петербурга познакомят с деятельностью благотворительных организаций, действующих на территории Северной Пальмиры. Все желающие могут за небольшой денежный взнос принять участие в проводимых мастер-классах, стать участником творческих мастерских. Здесь также будет работать интерактивный театр, и каждый сможет стать его артистом. Все эти активности будут проходить на три часа раньше выступления группы «Сплин» - в пять вечера.

Группа «Сплин» в этом году отпраздновала своё 25-летие существования коллектива, а лидер группы Александр Васильев отметил в июле этого года 50-летний юбилей. За всё время существования группа выпустила пятнадцать альбомов, каждый из которых был радостно встречен как поклонниками группы, так и музыкальными критиками.