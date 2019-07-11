ИА «Ореанда-Новости» Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию заместителя председателя правительства России Виталия Мутко на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

Решение об отстранении российского политика от участия в Олимпиадах в любом качестве было принято исполнительным комитетом Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 года. В преддверии Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане члены исполкома приняли решение о применении санкций в отношении российских спортивных организаций и функционеров в связи с их предполагаемым участием в допинг-программе, которая была якобы реализована на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В числе прочих был наказан и Мутко, ранее курировавший в правительстве спорт.

26 декабря 2017 года Мутко подал иск об отмене решения МОК в международный арбитраж, штаб-квартира которого находится в Лозанне (Швейцария).

Теперь, по прошествии более чем полутора лет, его апелляция удовлетворена. Мутко заявил, что он удовлетворён принятым решением.