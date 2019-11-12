Компания «Автодор» провела исследование в отношении. Максимальный урон российские дороги получают в зимний период времени. В связи с этим «Автодор» внёс предложение об изменении некоторых показателей для автомобилистов.Один из них касается времени эксплуатации шипованной резины. Её срок предлагают. Сейчас зимние шины разрешено использовать с сентября по май. Также планируется уменьшить скоростной режим в зимний период времени. Для всех типов автодорог его хотят сделать