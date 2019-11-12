12.11.2019, 12:11
Срок эксплуатации шипованной резины может быть изменён
ИА «Ореанда-Новости». В России могут быть уменьшены срок эксплуатации шипованной резины и максимальная скорость движения зимой.
Компания «Автодор» провела исследование в отношении износа дорожного покрытия. Максимальный урон российские дороги получают в зимний период времени. В связи с этим «Автодор» внёс предложение об изменении некоторых показателей для автомобилистов.
Один из них касается времени эксплуатации шипованной резины. Её срок предлагают снизить до 188 дней. Сейчас зимние шины разрешено использовать с сентября по май. Также планируется уменьшить скоростной режим в зимний период времени. Для всех типов автодорог его хотят сделать не более 80 километров в час.
Компания «Автодор» провела исследование в отношении износа дорожного покрытия. Максимальный урон российские дороги получают в зимний период времени. В связи с этим «Автодор» внёс предложение об изменении некоторых показателей для автомобилистов.
Один из них касается времени эксплуатации шипованной резины. Её срок предлагают снизить до 188 дней. Сейчас зимние шины разрешено использовать с сентября по май. Также планируется уменьшить скоростной режим в зимний период времени. Для всех типов автодорог его хотят сделать не более 80 километров в час.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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