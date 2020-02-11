ИА «Ореанда-Новости». Руководитель фракции «Единая Россия» В Госдуме Сергей Неверов сообщил, что поправки к законопроекту о расширении использования маткапитала предполагают сокращение срока оформления субсидии.



Так, по новым правилам программа материнского капитала продлят до 2026 года. Деньги можно будет получить при рождении первого ребёнка. Выплаты за второго ребёнка составят более 616 тысяч рублей.



Отмечается также. Что будет сокращён и срок выплат – с 15 дней до 5. Получить средства можно будет в срок от 10 до 30 дней.