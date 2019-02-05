ИА "Ореанда-Новости". Официальный Вашингтон заявил о том, что Москва системно нарушает нормы Всемирной торговой организации. Такой вывод следует из отчёта о выполнении Россией соглашений в рамках ВТО, подготовленного торговым представительством США. Так, в документе сообщается, что Россия пренебрегает правилами открытости рынков, что, в свою очередь, является препятствием для экспорта товаров и услуг из Соединённых Штатов.

"Если Соединенные Штаты обнаружат, что Россия действует не в соответствии со своими обязательствами по ВТО, то они изучат и применят все соответствующие меры, чтобы решить вопрос и сохранить рынки России открытыми для экспорта из США", - говорится в представленном во Всемирную торговую организацию отчёте.

Авторы документа также отмечают, что ввоз товаров в Россию по-прежнему остаётся нелёгкой задачей. США при этом не прекращают контролировать ситуацию с выполнением Россией взятых на себя обязательств по пошлинам. Однако при этом, согласно выводу, вовсе не пошлины становятся наиболее серьёзным препятствием торговым отношениям.

В документе также говорится, что после прекращения двусторонних контактов с Россией из-за украинских событий в 2014 году, прямое обсуждение озабоченности Вашингтона стало невозможным. Запросы американского посольства при этом о проведении встречи нередко не получают ответа.

"У России сохраняется список так называемой "важной" продукции, которая может стать объектом экспортных ограничений", - сообщается в документе. При этом авторы отмечают, что готовы при необходимости требовать от Всемирной торговой организации "принудительных действий".

Кроме того, серьёзному обсуждению подверглись российские требования фитосанитарного контроля, отдельные сборы и налоги, требования к локализации производств и другие нормы.