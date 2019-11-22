. По словам Морозова, силовые структуры России патроны для стрелкового оружия у себя в стране практически не заказывают.В Совете Федерации Морозов сказал о том, что в последние годы российская патронная отрасль выживает только лишь за счёт экспорта. По его словам, все российский патронные заводы были бы потеряны, если бы не контракты, подразумевающие поставки на экспорт.Кроме того, замминистра назвал США рынком сумасшедшего размера. Он отметил, что российские экспортёры занимают на этом рынке всего лишь 7 процентов.