ИА «Ореанда-Новости» Центральное командование США сообщило о разработке плана военной операции под названием «Страж», целью которой является обеспечение безопасности морских путей в ближневосточном регионе и свободы судоходства «в свете недавних событий в регионе Персидского залива».

На официальном сайте военного ведомства в качестве целей запланированной кампании также указаны «содействие стабильности на море, обеспечение безопасного прохода и снижение напряжённости в международных водах по всему Аравийскому заливу, Ормузскому проливу, Баб-эль-Мандебскому проливу и Оманскому заливу».

Центральное командование США заявило, что в рамках операции «Страж» американские войска будут координировать свои действия с союзниками.