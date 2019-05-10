ИА «Ореанда-Новости» Соединённые штаты Америки заинтересованы в налаживании отношений с Россией. Об этом на брифинге заявил высокопоставленный представитель Госдепа США, передают СМИ.

По его словам, штаты всегда хотели улучшения отношений с Российской Федерацией. Представитель ведомства отметил, что это направление всегда являлось частью политики США по отношению к России, подчеркнув при этом, что и президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео не раз высказывались об этом.

Ранее стало известно, что Помпео в ходе своего визита в Россию 12-14 мая встретится с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.