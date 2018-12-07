ИА «Ореанда-Новости». Власти Соединённых штатов Америки не рассматривают военный ответ в качестве реакции на инцидент в Керченском проливе. Об этом проинформировал Джозеф Данфорд, председатель объединенного комитета начальников штабов США.

«Не было военного ответа, не было дискуссий о военном ответе [на инцидент] в Азовском море», – сказал он.

Напомним речь идёт об инциденте, где 25 ноября были задержаны украинские корабли ВМС за незаконное нарушение российской границы.

По мнению Джозефа Данфорда, реакция может касаться сферы экономики, дипломатии и безопасности, действия будут направленны на ограничение судоходства в районе Азовского моря.



«Я думаю, что международное сообщество обязательно должно отреагировать в сфере дипломатии, экономики или безопасности… Сейчас не идет обсуждения военного измерения ответа на (инцидент) в Азовском море», – сказал американский генерал на дискуссионной площадке газеты Washington Post.

Со слов Данфорда, он ведёт переговоры с российским коллегой Валерием Герасимовым, но это не обсуждалось, а всю необходимую информацию до Москвы доводит политическое руководство США.

«Наши разговоры призваны снизить риски просчетов с Россией и в случае кризиса помочь разрешить этот кризис», — рассказал он.



Ранее CNN сообщал, ссылаясь на три своих источника, о переброске в Чёрное море кораблей ВМС США на фоне инцидента в проливе.



Он объяснил это тем, что США регулярно проводят операции по укреплению безопасности, в том числе в международных водах и воздушном пространстве Чёрного моря.

«Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами», – сказал он.

Напомним, несколько дней ранее один из чиновников Госдепартамента США угрожал, что Россию ждут «боль и последствия», если Россия не отпустит украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября. Сейчас в СИЗО Москвы находятся 24 украинских военнослужащих, которые подозреваются в нарушении госграницы.