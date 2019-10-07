07.10.2019, 01:08
США назвало самые опасные бомбардировщики в России
ИА «Ореанда-Новости». По мнению США, наибольшую опасность из российских бомбардировщиков представляют: Ту-95 «Медведь», Ту-22М, Ту-160 и ПАК ДА.
Ту-95 опасен тем, что он способен нести около 11 тонн нагрузки на протяжении 8 тысяч километров. Ту- 33М, по мнению экспертов США, оснащён ракетами и пушкой, что несёт в себе сильную угрозу. Кроме этого, данный бомбардировщик может разогнаться до сверхзвуковой скорости.
Ту-160 может переносить ядерные головки, так как выдерживает вес немного меньше 40 тысяч тонн. Но самым опасным бомбардировщиком был назван ПАК ДА, не смотря на то, что он ещё не поступил в эксплуатацию российских Вооруженных сил.
Ту-95 опасен тем, что он способен нести около 11 тонн нагрузки на протяжении 8 тысяч километров. Ту- 33М, по мнению экспертов США, оснащён ракетами и пушкой, что несёт в себе сильную угрозу. Кроме этого, данный бомбардировщик может разогнаться до сверхзвуковой скорости.
Ту-160 может переносить ядерные головки, так как выдерживает вес немного меньше 40 тысяч тонн. Но самым опасным бомбардировщиком был назван ПАК ДА, не смотря на то, что он ещё не поступил в эксплуатацию российских Вооруженных сил.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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