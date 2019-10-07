Ту-95 опасен тем, что он способенна протяжении 8 тысяч километров. Ту- 33М, по мнению экспертов США,, что несёт в себе сильную угрозу. Кроме этого, данный бомбардировщик может разогнаться до сверхзвуковой скорости., так как выдерживает вес немного меньше 40 тысяч тонн. Но, не смотря на то, что он ещё не поступил в эксплуатацию российских Вооруженных сил.