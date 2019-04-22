ИА «Ореанда-Новости» Помощник государственного секретаря США по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф сообщил, что Белый дом обещает вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за предоставление информации, которая позволила бы сорвать финансовые операции военизированной ливанской организации «Хезболла» в поддержку террористической деятельности. Чиновник пообещал сохранение конфиденциальности и заявил о намерении пресечь поток финансирования группировки.

Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли отметил, что с 2017 года министерство уже предприняло множество мероприятий для достижения этой цели, что «уже названо около 40 отдельных лиц и организаций, действующих от Аргентины и Парагвая до Гамбии с тем, чтобы подорвать финансирование «Хезболлы».