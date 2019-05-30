ИА «Ореанда-Новости» В Совфеде обвинили США во вмешательстве в российские выборы. В комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета России отметили, что США продолжают готовить активистов для участи в антироссийских акциях, а также финансируют мероприятия против РФ. Об этом заявил глава комиссии Андрей Климов.

По его словам со стороны США продолжаются активные действия по сдерживанию России.Он также отметил, что штаты готовят специально обученных людей для организации акций протестов в России. По его словам, подобный курс прошёл самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо.

Климов также заявил о том, что грядущие выборы 8 сентября представляют интерес для Америки. Особо США волнуют Москва, Санкт-Петербург и Крым.