ИА «Ореанда-Новости». Глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что США дали России информацию о готовившихся терактах в российских регионах, пишет RT.

Бортников отметил, что государства продолжают обмен информацией о планируемых атаках. Так, недавно США предоставили данные о конкретных лицах, которые планировали атаки. Подробностей он не рассказал. 

Ранее сообщалось, что с начала года в России удалось предотвратить 39 терактов.