17.10.2019, 15:59
США оказали помощь России в предотвращении терактов
ИА «Ореанда-Новости». Глава ФСБ России Александр Бортников сообщил, что США дали России информацию о готовившихся терактах в российских регионах, пишет RT.
Бортников отметил, что государства продолжают обмен информацией о планируемых атаках. Так, недавно США предоставили данные о конкретных лицах, которые планировали атаки. Подробностей он не рассказал.
Ранее сообщалось, что с начала года в России удалось предотвратить 39 терактов.
Бортников отметил, что государства продолжают обмен информацией о планируемых атаках. Так, недавно США предоставили данные о конкретных лицах, которые планировали атаки. Подробностей он не рассказал.
Ранее сообщалось, что с начала года в России удалось предотвратить 39 терактов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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