Бортников отметил, что государства продолжают обмен информацией о планируемых атаках. Так, недавно США предоставили данные о конкретных лицах, которые планировали атаки. Подробностей он не рассказал.Ранее сообщалось, что с начала года в России удалось предотвратить 39 терактов.