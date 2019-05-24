ИА «Ореанда-Новости» 23 мая судебные власти США сообщили о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по 17 пунктам.

Они связаны с незаконным получением и опубликованием информации, затрагивающей оборону страны. Таким образом, в случае выдачи Ассанжа Великобританией ему может грозить очень суровое наказание. Почти по каждому из пунктов обвинения законы США предусматривают по 10 лет лишения свободы, и с учётом выдвинутых ранее обвинений основателя Wikileaks могут приговорить к 175 годам тюрьмы.

Представители Wikileaks считают, что Белый дом грубо нарушает свободу слова и печати. «Это безумие. Это конец освещения темы нацбезопасности в СМИ, а также конец первой поправке (данная поправка к американской Конституции США в числе прочего провозглашает свободу слова и свободу прессы. – Ред.)», – заявили представители организации.

Сейчас Ассанж содержится в британской тюрьме. Помимо США запрос на его арест представили правоохранительные органы Швеции.