ИА «Ореанда-Новости» Государственный секретарь США Майк Помпео от имени американской администрации обратился к российским властям с призывом привлечь к ответственности всех подозреваемых по делу о крушении в Донбассе малайзийского самолёта рейса MH17, которое произошло летом 2014 года.

Политик напомнил о необходимости соблюдать положения соответствующей резолюции Совета безопасности ООН. Помпео подчеркнул, что все государства должны сотрудничать в выяснении обстоятельств катастрофы и установления личностей всех подозреваемых по делу. Госсекретарь также сообщил, что Белый дом поддерживает итоги международного следствия.

19 июня сотрудники совместной следственной группы заявили, что четыре гражданина России являются подозреваемыми по данному делу. Министерство иностранных дел России не согласилось с выводами группы, назвав предъявленные обвинения голословными, а соответствующие видеоматериалы – сфальсифицированными.