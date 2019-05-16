ИА «Ореанда-Новости» В Палате представителей Конгресса США проходит процедура утверждения проекта оборонного бюджета на 2020 год, в котором в числе прочего предусмотрено оказание финансовой помощи Украине в сумме 250 миллионов долларов.

В сообщении посольства Украины в Вашингтоне в одной из социальных сетей говорится о том, что выделенные средства планируется направить на различные оборонные программы, в том числе касающиеся подготовки военнослужащих, логистического обеспечения, военной разведки. Одна пятая данных средств предназначена для предоставления украинской армии летального оружия.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что за последнее время Вашингтон направил для помощи Киеву более 400 миллионов долларов.