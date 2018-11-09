ИА «Ореанда-Новости». Три крымских санатория попали по санкции США. Также ограничительные меры коснулись компании «Южный проект», она принадлежит банку «Россия» (владелец – Юрий Ковальчук). Информацию о новых санкциях сообщили на сайте Министерства финансов США.

В санкционном списке США девять российских организаций. Среди них три санатория на территории Крыма – "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор". Банк «Россия» купил в конце прошлого года полный пакет (100 процентов) акций крымского завода шампанских вин "Новый свет", поэтому также попал под антироссийские санкции.

Также в этом списке санаторий Mriya Resort & Spa и компания ООО "Гарант-СВ", которая управляет им. Кроме того, в список внесено "Агентство инфраструктурных проектов", компания заключила в феврале 2018 года с властями Севастополя соглашение о сотрудничестве по привлечению инвестиций в проект комплексного развития Балаклавской бухты.

Компании "КрымТЭЦ" тоже под санкциями США, она была основана 18 апреля 2003 года с целью увеличения собственных генерирующих мощностей Крымского полуострова. В её составе Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети.

В чём суть санкций?

Американским фирмам, компаниям и даже гражданам запрещается вести дела с этими организациями, вся их собственность в юрисдикции США заморожена.

Курт Волкер, спецпредставитель госдепа США по Украине, ранее проинформировал, что США вводит санкции против инвестпроектов, объектов приватизации и физических лиц, поддерживающих интеграцию Крыма в состав России.

Как отреагировали власти Крыма?

Алексей Черняк, глава комитета парламента Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму, сообщил, что санкции США в отношении трёх крымских санаториев станет для них хорошей международной рекламой и оценкой качества санаториев.

Он отметил, что благодаря новому пакету санкций популярность падёт не только на весь Крым, но и на отдельные его санаторно-курортные объекты. Черняк заверил, что санкции не нанесут Крыму никакого ущерба, лишь станут дополнительной международной рекламой трём центрам. Ведь иностранные туристы непременно захотят посетить те санатории, против которых выступает США.