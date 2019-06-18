ИА «Ореанда-Новости». Министерство обороны США приняло решение о дополнительном выделении Украине 250 миллионов долларов. Средства предназначены для подготовки, обеспечения и снабжения военнослужащих украинской армии.

Пентагон отправит на Украину снайперские винтовки, гранатомёты и противоракетные радары, приборы для командования и управления, оборудование для обнаружения радиолокационного подавления и обеспечения безопасной связи, оборудование для обеспечения передвижения солдат, приборы ночного видения и лекарства.

Сотрудники американского военного ведомства подсчитали, что за период с 2014 года объём оказанной Киеву помощи с учётом новых планов достигнет уровня 1,5 миллиарда долларов.