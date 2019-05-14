ИА «Ореанда-Новости» Заместитель государственного секретаря США Эллен Лорд направила главе европейской дипломатии Федерике Могерини письмо, в котором США угрожают Европейскому союзу (ЕС) неблагоприятными последствиями в сфере экономики и политики, если он будет заниматься самостоятельной разработкой оборонных проектов, «представляющих угрозу для НАТО».

Указывается, что оборонные планы ЕС представляют опасность для десятилетней интеграции трансатлантической оборонной индустрии и военного сотрудничества в рамках Североалантического альянса, а также приведут к соперничеству между ЕС и НАТО.

В качестве примера приведён регламент европейского оборонного фонда, который предусматривает возможность привлекать к военным проектам государства, не являющиеся членами ЕС, и сохраняет за Союзом право на интеллектуальную собственность в отношении данных разработок.

Кроме того, Лорд указывает на то, что развитие военных мощностей в странах Европы приведёт к дублированию оборонных систем и неоправданному расходу ресурсов.