15.10.2019, 17:02
Стал известен убыток России из-за отказа от долларовых резервов
ИА «Ореанда-Новости». Из-за отказала от долларовых резервов Россия упустила примерно 7,7 миллиардов долларов прибыли за год.
Дедолларизация сильно ударила по финансовому доходу страны, сообщило агентство Bloomberg. Подсчёты были проведены на основе мартовских данных по резервам России. Обновленная информация пока недоступна. Упущенная выгода составила примерно 7,7 миллиардов долларов за год.
Главный экономист Института международных финансов Элина Рыбакова уточнила, что не стоит пока оценивать убыток России от смены структуры резервов России. Отказ от доллара - это долгосрочная инвестиция, поэтому не стоит так критично высказываться в отношении первого года дедолларизации.
Дедолларизация сильно ударила по финансовому доходу страны, сообщило агентство Bloomberg. Подсчёты были проведены на основе мартовских данных по резервам России. Обновленная информация пока недоступна. Упущенная выгода составила примерно 7,7 миллиардов долларов за год.
Главный экономист Института международных финансов Элина Рыбакова уточнила, что не стоит пока оценивать убыток России от смены структуры резервов России. Отказ от доллара - это долгосрочная инвестиция, поэтому не стоит так критично высказываться в отношении первого года дедолларизации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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