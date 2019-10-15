Дедолларизация сильно ударила по финансовому доходу страны, сообщило агентство Bloomberg. Подсчёты были проведены на основе мартовских данных по резервам России. Обновленная информация пока недоступна.Главный экономист Института международных финансов Элина Рыбакова уточнила, чтоот смены структуры резервов России. Отказ от доллара - это долгосрочная инвестиция, поэтому