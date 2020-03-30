ИА «Ореанда-Новости». В РФ у двадцати двух процентов инфицированных коронавирусом не было симптомов заболевания, заявила Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости. 

По словам специалиста, пневмония была обнаружена у четырнадцати процентов, с признаками ОРВИ были в России диагностированы шестьдесят три процента человек

Руководитель ведомства указала на то, что почти 1100 инфицированных коронавирусом прибыли в Россию из других государств. 

По данным на тридцатое марта, в России зафиксированы триста два новых случая инфицирования коронавирусом.