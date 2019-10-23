ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 23 октября, стартует Экономический форум Россия – Африка. Местом проведения форума был выбран город Сочи.

Одной из ключевых сессий в деловой повестке дня станет сессия под названием «Сотрудничество России и Африки в алмазно-бриллиантовой отрасли». Сама программа форума имеет название «Создавая совместные проекты». Сегодня отечественные и зарубежные специалисты соберутся для того, чтобы обсудить актуальные и проблемные вопросы алмазодобывающей отрасти. Стоит отметить, что алмазы являются своего рода «визитной карточкой» как Российской Федерации, так и ряда африканских государств. Значительная часть экспорта в Африке принадлежит этим драгоценным камням, в целом, алмазы играют существенную роль в экономике африканского континента. Россия является крупнейшей страной по объёму добычи алмазов, кроме того, отечественные эксперты отличаются богатым опытом в технологической части, в деле производства и управления. Сегодня специалистам предстоит обсудить перспективы развития взаимовыгодных отношений и наметить дальнейший вектор совместных действий.

Отметим, что модератором сессии «Сотрудничество России и Африки в алмазно-бриллиантовой отрасли» выступит исполнительный директор Cовета по ответственной практике в ювелирном бизнесе (или RJC) Ирис Ван дер Векен.

Напомним, что Экономический форум Россия – Африка пройдёт в Сочи 23 – 24 октября. Местом проведения саммита и самого форума выбрана территория парка науки и искусства «Сириус». Организаторами мероприятия выступил Фонд Росконгресс, соорганизаторами - акционерное общество «Российский экспортный центр» и Афрэксимбанк.



