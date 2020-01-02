ИА «Ореанда-Новости». Стала известна особенность новогоднего обращения Владимира Путина в этом году к россиянам. Она была озвучена публицистом и телеведущим Анатолием Вассерманом.

По словам Вассермана, российский лидер уделил очень много внимания 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путин не просто так стал говорить о праздновании великой даты за полгода. Это связано с тем, что со временем коммунистические идеалы прошлого века сильно изменились. Из-за этого Россия находится в психологической неустойчивости.

По мнению публициста, подготовка к празднованию 75-летия Победы поможет восстановить целостность населения и напомнить о важности события 1945 года.