на была озвучена публицистом и телеведущим Анатолием Вассерманом.По словам Вассермана, российский лидер уделил очень много внимания 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путин не просто так стал говорить о праздновании великой даты за полгода.По мнению публициста, подготовка к празднованию 75-летия Победы поможет восстановить целостность населения и напомнить о важности события 1945 года.