02.01.2020, 16:38
Стала известна особенность новогоднего обращения Путина
ИА «Ореанда-Новости». Стала известна особенность новогоднего обращения Владимира Путина в этом году к россиянам. Она была озвучена публицистом и телеведущим Анатолием Вассерманом.
По словам Вассермана, российский лидер уделил очень много внимания 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путин не просто так стал говорить о праздновании великой даты за полгода. Это связано с тем, что со временем коммунистические идеалы прошлого века сильно изменились. Из-за этого Россия находится в психологической неустойчивости.
По мнению публициста, подготовка к празднованию 75-летия Победы поможет восстановить целостность населения и напомнить о важности события 1945 года.
По словам Вассермана, российский лидер уделил очень много внимания 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путин не просто так стал говорить о праздновании великой даты за полгода. Это связано с тем, что со временем коммунистические идеалы прошлого века сильно изменились. Из-за этого Россия находится в психологической неустойчивости.
По мнению публициста, подготовка к празднованию 75-летия Победы поможет восстановить целостность населения и напомнить о важности события 1945 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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