ИА «Ореанда-Новости»

Пожар в аккумуляторном отсеке стал главной причиной трагедии, произошедшей 1 июля на подлодке. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщали СМИ, причиной пожара стало короткое замыкание. Ядерную установку экипажу удалось защитить, и она находится в полностью работоспособном состоянии. Шойгу добавил, что ремонт аппарата обязательно нужно произвести.

14 погибших во время аварии офицеров-подводников будут представлены к государственным наградам. Соответствующее поручение дал президент страны главе Минобороны.