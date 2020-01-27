ИА «Ореанда-Новости». Врачи озвучили причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина, сообщает канал «112» в сети Telegram.

Настоятель храма умер от острой ишемической болезни сердца. Причина смерти была названа на основании результатов вскрытия. Кроме этого, у Всеволода Чаплина наблюдались и другие заболевания, которые отягощали болезнь сердца: астма и сахарный диабет. 

Протоиерей Всеволод Чаплин умер вчера, 26 января. Он вышел из храма и присел на лавочку. Прихожане сообщили, что настоятель храма посинел и начал задыхаться. Когда приехала бригада скорой помощи, он уже был мёртв.