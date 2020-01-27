27.01.2020, 21:17
Стала известна причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
ИА «Ореанда-Новости». Врачи озвучили причину смерти протоиерея Всеволода Чаплина, сообщает канал «112» в сети Telegram.
Настоятель храма умер от острой ишемической болезни сердца. Причина смерти была названа на основании результатов вскрытия. Кроме этого, у Всеволода Чаплина наблюдались и другие заболевания, которые отягощали болезнь сердца: астма и сахарный диабет.
Протоиерей Всеволод Чаплин умер вчера, 26 января. Он вышел из храма и присел на лавочку. Прихожане сообщили, что настоятель храма посинел и начал задыхаться. Когда приехала бригада скорой помощи, он уже был мёртв.
Настоятель храма умер от острой ишемической болезни сердца. Причина смерти была названа на основании результатов вскрытия. Кроме этого, у Всеволода Чаплина наблюдались и другие заболевания, которые отягощали болезнь сердца: астма и сахарный диабет.
Протоиерей Всеволод Чаплин умер вчера, 26 января. Он вышел из храма и присел на лавочку. Прихожане сообщили, что настоятель храма посинел и начал задыхаться. Когда приехала бригада скорой помощи, он уже был мёртв.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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