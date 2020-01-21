21.01.2020, 14:37
Стала известна стоимость «красивых» номеров на аукционах
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники Минэкономразвития озвучили возможную стоимость «красивых» автомобильных номеров, выставляемых на официальных аукционах.
Стоимость будет варьироваться в зависимости от самого номера и региона, в котором он продаётся. Таким образом специалисты Минэкономразвития предполагают, что минимальная стоимость может составить 10 тысяч рублей, средняя стоимость - 300 тысяч рублей, а максимальная - 10 миллионов рублей. Такие суммы прописаны в пояснительной записке к подготовленному Минэкономразвитием проекту постановления Правительства России о создании официальных аукционов по продаже «красивых» автомобильных номеров.
Также, «красивые» номера автолюбители смогут приобрести через сайт госуслуг, заплатив указанную госпошлину.
Стоимость будет варьироваться в зависимости от самого номера и региона, в котором он продаётся. Таким образом специалисты Минэкономразвития предполагают, что минимальная стоимость может составить 10 тысяч рублей, средняя стоимость - 300 тысяч рублей, а максимальная - 10 миллионов рублей. Такие суммы прописаны в пояснительной записке к подготовленному Минэкономразвитием проекту постановления Правительства России о создании официальных аукционов по продаже «красивых» автомобильных номеров.
Также, «красивые» номера автолюбители смогут приобрести через сайт госуслуг, заплатив указанную госпошлину.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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