.

В российском оборонном ведомстве и в Кремле изучают другие сценарии мероприятия, сообщает ссылающееся на источники издание РБК.В частности, руководство страны изучает вариант переноса парада на осень.Рассматривается также возможность переноса мероприятия на 7 ноября. В этот день, в 1941 году, когда шла битва за столицу СССР, состоялся военный парад.Также изучается вариант проведения парада Победы 9 мая, но без зрителей.