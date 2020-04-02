02.04.2020, 10:19
Стали известны альтернативные сценарии проведения парада Победы в российской столице
ИА «Ореанда-Новости». Ситуацией с распространением коронавирусной инфекции могут быть скорректированы планы по проведению 9 мая парада Победы в Москве на Красной площади. В российском оборонном ведомстве и в Кремле изучают другие сценарии мероприятия, сообщает ссылающееся на источники издание РБК.
В частности, руководство страны изучает вариант переноса парада на осень. Парад могут приурочить к окончанию Второй мировой войны. Эта дата во всем мире отмечается второго сентября.
Рассматривается также возможность переноса мероприятия на 7 ноября. В этот день, в 1941 году, когда шла битва за столицу СССР, состоялся военный парад.
Также изучается вариант проведения парада Победы 9 мая, но без зрителей.
В частности, руководство страны изучает вариант переноса парада на осень. Парад могут приурочить к окончанию Второй мировой войны. Эта дата во всем мире отмечается второго сентября.
Рассматривается также возможность переноса мероприятия на 7 ноября. В этот день, в 1941 году, когда шла битва за столицу СССР, состоялся военный парад.
Также изучается вариант проведения парада Победы 9 мая, но без зрителей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии